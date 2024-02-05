Столичные школьники смогут использовать новые тесты МЭШ для подготовки к ЕГЭ по математике

Платформа МЭШ поможет столичным ученикам успешно сдать ЕГЭ по математике. Библиотека пополнится тестами, рассчитанными на разный уровень подготовки. Специальная платформа подстраивается под уровень знаний ученика и его цели.

Что интересного уже добавили в систему МЭШ? И как данная платформа помогает сделать образовательный процесс интереснее и комфортнее? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.