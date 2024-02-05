Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 08:00

Общество

Столичные школьники смогут использовать новые тесты МЭШ для подготовки к ЕГЭ по математике

Столичные школьники смогут использовать новые тесты МЭШ для подготовки к ЕГЭ по математике

Школьные уроки труда могут стать общими в 2024–2025 учебном году

"Мой район. Новости": школа на 400 человек откроется в районе Тропарево-Никулино

Москвичам рассказали, где обучают ювелирному делу

Финал олимпиады по робототехнике среди детей прошел в столице

"Москва сегодня": в столице вырос спрос на услуги репетиторов

Столичные школьники смогут изучать математику по индивидуальным программам в МЭШ

Новости часа: Сокольническая линия метро к концу года станет на одну станцию длиннее

Школьники смогут пройти индивидуальную программу по математике в МЭШ

В столичных школах стартовали практикумы для подготовки к ЕГЭ

Платформа МЭШ поможет столичным ученикам успешно сдать ЕГЭ по математике. Библиотека пополнится тестами, рассчитанными на разный уровень подготовки. Специальная платформа подстраивается под уровень знаний ученика и его цели.

Что интересного уже добавили в систему МЭШ? И как данная платформа помогает сделать образовательный процесс интереснее и комфортнее? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществовидеоМаксим ШаманинАлександра БрильМарьяна Яцкевич
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика