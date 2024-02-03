Столичные школьники смогут изучать математику по индивидуальным программам в МЭШ

На платформе МЭШ теперь можно проходить специальные курсы по математике с индивидуальной программой. Учащиеся 6–11 классов могут выбрать уровень изучения: для жизни, профессии или творчества – и стиль преподнесения информации.

В ближайшее время в МЭШ также дополнят раздел для выпускников: там появятся тесты для подготовки к ЕГЭ по базовой и профильной математике.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.