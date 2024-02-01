Число сотрудников промышленного сектора Москвы выросло до 725 тысяч в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Количество работников промышленного сектора Москвы увеличилось до 725 тысяч в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Благоприятный инвестиционный климат, созданный в столице, способствует появлению новых и расширению действующих предприятий. Город поддерживает инвесторов и промышленников более чем 20 различными инструментами, часть из которых дает значительные налоговые льготы", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Благодаря этому предприятия могут разрабатывать и внедрять новые технологии, наращивать объемы выпуска своей продукции и создавать новые рабочие места. Также по итогам прошлого года число фабрик и заводов возросло до 4,2 тысячи. Вместе с тем за год количество предприятий по производству электроники выросло до 760.

"В 2023 году на 14% выросло количество производителей продуктов питания, теперь их свыше 290. Столичные промышленники выпускают колбасы, молочную, хлебобулочную, кондитерскую продукцию, а также актуальные для многих изделия без сахара и глютена", – добавил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Их росту и развитию поспособствовала всесторонняя поддержка столицы.

Ранее стало известно, что инвестор построит комплекс с небольшими производствами в Молжаниновском районе Москвы. Город предоставил ему участок для реализации масштабного инвестпроекта (МаИП) по льготной ставке один рубль в год. На предприятиях появится 1 тысяча рабочих мест.



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