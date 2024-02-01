Производственный комплекс построят на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Инвестор построит комплекс с небольшими производствами в Молжаниновском районе Москвы. Город предоставил ему участок для реализации масштабного инвестпроекта (МаИП) по льготной ставке один рубль в год, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Компания возведет на севере столицы комплекс, где смогут разместиться сразу несколько предприятий различных отраслей промышленности – от строительной до мебельной. Инвестор вложит в проект 4,2 миллиарда рублей", – отметил он.

На предприятиях появится 1 тысяча рабочих мест. Так, инвестор получил участок площадью 3,37 гектара на Новосходненском шоссе. Договор аренды был заключен на срок в 5 лет. В течение времени возведение комплекса, площадь которого составит 38 тысяч квадратных метров, должно завершиться, подчеркнул глава департамента городского имущества Максим Гаман.

В новом комплексе будут располагаться 10 производственных компаний современного формата Light industrial. Они займутся выпуском одежды, инструментов, комплексными решениями систем безопасности, мебели и другой продукции, добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее стало известно, что в Зеленограде модернизируют комплекс по производству пластиковых карт. В настоящее время на территории в районе Крюково находятся три промышленных комплекса для производства пластиковых карт. Инвестор намерен расширить комплекс и построить еще два корпуса общей площадью 7 тысяч "квадратов".

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