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23 января, 12:15

Транспорт

Андрей Бочкарёв: около 100 км дорог построят в Москве за год

Андрей Бочкарёв: около 100 км дорог построят в Москве за год

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Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о планах развития дорожной инфраструктуры столицы в 2024 году.

Так, в округе достроят соединение трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе с участком южного направления МСД и закончат работы на Южной рокаде. Таким образом, все районы Москвы будут связаны, и у горожан не будет необходимости выезжать на центральные трассы.

Ранее Бочкарев заявил, что около 100 километров дорог и более 30 транспортных сооружений построят в столице в течение года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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