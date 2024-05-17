Ветеринары Москвы заявили о росте обращений с выпавшими из окна кошками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ветеринары Москвы с начала апреля зафиксировали рост обращений граждан, кошки которых пострадали в результате падения из окна.

"С начала апреля в госветклиниках столицы растет число пациентов, пострадавших от падения с высоты: открытые окна и отсутствие защитных сеток по-прежнему остаются причиной травм и гибели домашних кошек", – рассказали в телеграм-канале государственной сети клиник ГБУ Мосветобъединение.

Специалисты обратили внимание, что после падения из окон выжить удается в среднем только четырем из десяти питомцев.

По словам ветеринаров, причиной таких несчастных случаев зачастую становятся кошачьи природные инстинкты. Но несмотря на это эксперты подчеркнули, что обеспечение безопасности питомца является одной из задач хозяина. В клинике напомнили, что в квартире многоэтажки, где живет кошка, нельзя оставлять открытыми окна и балкон, а также проводить вертикальное проветривание.

Ранее ветеринары предупреждали, что гуляющая по двору кошка может пострадать от укуса клеща. Они также отметили, что в этом случае главной задачей становится оперативное предотвращение передачи животному инфекции.