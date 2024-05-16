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16 мая, 09:28

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Фельдшер Балан: кошки могут переносить паразитов, приводящих хозяина к слабоумию

Эксперт рассказала, как кошки могут привести хозяина к слабоумию

Фото: 123RF/supaleka

Кошки могут быть переносчиками паразитов, заражение которыми может приводить к слабоумию у пожилых людей, предупредила фельдшер Наталья Балан.

Эксперт обратила внимание, что у хозяев собак риск нарушения когнитивных функций ниже на 40%, чем у любителей кошек.

"Toxoplasma gondii – облигатный паразит, который встречается у котов. Как правило, заражение происходит через царапины, укусы и в результате несоблюдения гигиенических норм. Зараженность токсоплазмозом в мире – около 35%. Паразит воздействует на работу головного мозга – он проникает в центральную нервную систему", – передает "Газета.ру" слова эксперта.

По ее словам, при заражении меняется поведение человека. В некоторых случаях инфекция может стать причиной психического расстройства, добавила Балан. Она отметила, что токсоплазмоз особенно быстро воздействует на пожилых. Симптомами могут быть истощение, потеря веса и когнитивные нарушения, а впоследствии – деменция, резюмировала она.

Ранее ветеринары рассказали, как уберечь кошек от клещей. Так, при обнаружении паразита на теле питомца необходимо оперативно предотвратить передачу инфекции. Эксперты советуют надеть перчатки и взять пинцет. Выкручивать клеща нужно аккуратно, стараясь не оторвать головку, после чего необходимо или уничтожить паразита, или отправить его на анализ.

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