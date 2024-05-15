Эксперты рассказали, как защитить дачный участок от кошек

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Ароматические средства являются самым простым способом при борьбе с котами, любящими гулять по грядкам и клумбам на дачном участке, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

Больше всего представители семейства кошачьих не переносят запахи цитрусовых, мяты и лаванды, заявили специалисты. Так, ароматические свечи, саше или спреи с этими ароматами можно расположить вокруг участка.

Также на территории можно посадить розмарин, чеснок или лаванду – они отпугивают кошек. Но стоит иметь в виду, что некоторые растения могут быть опасны для животных, поэтому перед посадкой необходимо проконсультироваться с ветеринаром, говорится в материале.

По мнению экспертов, эффективным способом являются репелленты для кошек. Это натуральные средства, отпугивающие четвероногих питомцев, но не наносящие им вред.

Репелленты можно распылять на участке или наносить на поверхности. Однако перед их использованием необходимо убедиться, что средства безопасны для детей и других животных.

В случае если бездомные кошки часто гуляют на участке соседей, можно предложить им установить специальные заграждения, которые будут препятствовать животным заходить на ваши территории. Соседей также можно попросить не кормить уличных животных, чтобы не привлекать их на участок, посоветовали эксперты.

Если все вышеперечисленные способы не помогают, можно обратиться к специальным компаниям, предоставляющим услуги прогона животных с участков. Они используют различные методы, например установку ультразвуковых устройств или применение химических репеллентов.

Ранее ветеринары рассказали, как уберечь котов от клещей. Так, при обнаружении паразита на теле питомца необходимо оперативно предотвратить передачу инфекции. Эксперты советуют надеть перчатки и взять пинцет, чтобы вытащить членистоногого. После этого нужно аккуратно выкручивать клеща, стараясь не оторвать головку, после чего необходимо или уничтожить паразита, или отправить его на анализ в лабораторию.