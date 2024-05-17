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17 мая, 16:17

Происшествия

Суд арестовал вице-губернатора Алтайского края Кибардина по делу о мошенничестве

Фото: аltairegion22.ru

Суд в Москве арестовал до 15 июля заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Его обвиняют в совершении преступлений по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Мошенничество в особо крупном размере".

Ранее сообщалось, что бывшего начальника управления по противодействию коррупции ФТС России Дмитрия Мурышова обвинили в четырех эпизодах получения взятки на сумму более 10 миллионов рублей. По данным следственных органов, в 2022 году он получил через посредника три взятки на 5,8 миллиона рублей от лиц, специализирующихся на импорте товаров в Россию.

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