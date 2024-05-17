Движение общественного транспорта изменится в центре Москвы в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С 06:00 до 16:00 18 мая и с 11:00 до 13:00 25 мая не будут ходить трамваи между Павелецким вокзалом и метро "Чистые пруды" в связи с проведением весеннего вело- и мотофестиваля, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В указанный промежуток времени трамваи будут ездить по другим маршрутам:

А – от Новоконной площади через метро "Пролетарская" до МЦК Дубровка;

3 – от метро "Чертановская" через Павелецкий вокзал до метро "Пролетарская";

39 – от метро "Университет" через Павелецкий вокзал до метро "Пролетарская";

Вместо трамваев горожанам посоветовали пользоваться метро и автобусами м7, е70 и м90.

Кроме того, 18 мая временно перекроют движение на Садовом кольце. Так, с 00:01 до 17:00 автомобили не смогут проехать на улицах Зубовской и Большой Пироговской, а также в проезде Девичьего Поля. При этом с 07:00 движение закроют на Садовом кольце в каждом направлении и на Зубовской улице. Движение будут открывать по мере прохождения велоколонны.

В ведомстве уточнили, что с 17 мая и до окончания спортивного мероприятия на Зубовской улице, Большой Пироговской улице и в проезде Девичьего Поля будет запрещена парковка. Аналогичные ограничения будут действовать на Садовом кольце с 00:01 18 мая и до окончания фестиваля.

Помимо этого, маршруты транспорта изменятся в центре Москвы и с утра и до окончания мероприятия 19 мая. Например, автобус м9 будет ходить только на двух участках: от метро "ЗИЛ" до "Серпуховской" и от Рижского вокзала до "Лубянки". Из-за изменения автобус м6 вместо Большой Пироговской улицы и Пречистенки пойдет по Комсомольскому проспекту и Остоженке без заезда к станции "Спортивная".

В свою очередь, автобус с910 у станции "Октябрьская" развернется через проспект Апакова и Ленинский проспект. С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

Ранее москвичам напомнили, что на некоторых улицах и набережных в центре Москвы, а также на участке Садового кольца перекроют движение в связи с проведением полумарафона "ЗаБег.РФ". Уточняется, что основные ограничения стартуют 19 мая. В частности, с 05:00 до 16:00 для движения перекроют Большой Москворецкий мост, улицу Варварку и проезд от Ильинки до Варварки. С 07:00 до 10:00 будет перекрыт Малый Москворецкий мост.

Помимо этого, с 07:00 до 13:00 придется объезжать Кремлевскую набережную, а с 07:00 до 13:45 – участок Москворецкой набережной, от Кремлевской набережной до Китайгородского проезда. С 08:30 до 12:45 перекроют движение на Ростовской, Саввинской и Новодевичьей набережных, а также в Крымском проезде.

В Дептрансе добавили, что в местах временных ограничений нельзя будет парковаться с полуночи 19 мая до окончания мероприятия.

