ВС РФ за неделю освободили 12 населенных пунктов Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Группировка "Север" Вооруженных сил России (ВС РФ) за неделю освободила 12 населенных пунктов в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что речь идет о населенных пунктах Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватка, Глубокое и Лукьянцы.

В настоящее время российские войска продолжают продвигаться вглубь обороны противника, добавили в ведомстве.

О взятии под контроль первых пяти населенных пунктов стало известно 11 мая, на следующий день ВС РФ освободили еще 4 пункта. 14-го числа в МО РФ рассказали об освобождении Бугроватки, а 15 мая о взятии под контроль поселка Глубокое и села Лукьянцы.

По информации главы военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева, российские войска уже освободили более 200 квадратных километров территорий на севере Харьковской области.

