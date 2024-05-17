ЦОДД предупредил москвичей о раннем вечернем разъезде 17 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ранний вечерний разъезд ожидается в Москве 17 мая, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Разъезд начнется сегодня раньше – около 16:00", – говорится в сообщении.

Уточняется, что его причинами могут стать короткий рабочий день, мелкие ДТП и ремонтные работы на дороге. В ведомстве посоветовали водителям выезжать до начала разъезда или отложить поездки на более позднее время.

В настоящее время на внешней стороне Садового кольца, в районе Самотечной эстакады, МКАД, в районе Осташковского шоссе, а также на Третьем транспортном кольце (ТТК), в районе улицы Беговой Масловки, отмечается интенсивное движение транспорта.

При этом во второй половине дня возможны локальные затруднения на внутренней стороне ТТК, в районе Новорижской эстакады, а также на МКАД, в районе Липецкой улицы и в районе Волгоградского проспекта.

Ранее москвичам напомнили о временном ограничении проезда на нескольких улицах в пяти округах столицы. Так, с 15 по 26 мая на участке 7-й Парковой улицы от дома 21 до 23 частично перекроют одну полосу, а с 26 мая по 14 июня – еще одну полосу в каждом направлении в районе дома 26. При этом специалисты сделают расширения дороги, поэтому полностью движение не будет ограничено, однако припарковать машину нельзя будет.

