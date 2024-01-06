Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 января, 09:30

Транспорт

Москвичам рассказали о строительстве и реконструкции автовокзалов в столице

Москвичам рассказали о строительстве и реконструкции автовокзалов в столице

Трамвайные пути обновили на 12 столичных улицах в 2023 году

Участок Калужско-Рижской линии метро будет закрыт до 8 января

Движение транспорта перекроют на ряде улиц в центре Москвы в ночь с 6 на 7 января

Собянин рассказал о развитии наземного городского транспорта в 2023 году

Несколько пассажирских поездов задерживаются в Ярославской области

Трамвайные пути на более чем 10 улицах Москвы обновили за год

Движение возле храма Христа Спасителя перекроют в ночь на 7 января

Собянин рассказал о развитии наземного городского транспорта в 2023 году

Москвичам напомнили о закрытии участка Калужско-Рижской линии метро до 8 января

Столичные автовокзалы стали еще удобнее для пассажиров. За последние несколько лет в Москве построили новые и реконструировали существующие автостанции.

Например, в конце декабря 2023 года заработал автовокзал "Красногвардейский" в районе Зябликово. Его открытие стало последним этапом комплексного обновления всей сети автовокзалов столицы.

Пассажирам доступны комфортные зоны ожидания, бесплатный интернет, кафе и многое другое. Как оценивают изменения москвичи?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоМаксим СеликовИван Савинов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика