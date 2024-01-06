Москвичам рассказали о строительстве и реконструкции автовокзалов в столице

Столичные автовокзалы стали еще удобнее для пассажиров. За последние несколько лет в Москве построили новые и реконструировали существующие автостанции.

Например, в конце декабря 2023 года заработал автовокзал "Красногвардейский" в районе Зябликово. Его открытие стало последним этапом комплексного обновления всей сети автовокзалов столицы.

Пассажирам доступны комфортные зоны ожидания, бесплатный интернет, кафе и многое другое. Как оценивают изменения москвичи?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.