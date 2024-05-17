Путин назвал Белоусова одним из лучших экономистов в России

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Глава Минобороны Андрей Белоусов считается одним из лучших экономистов в стране, он может скоординировать работу оборонного ведомства с другими государственными структурами и регионами. Об этом сообщил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что российские субъекты "тоже в известной степени участники экономической деятельности". Расходы на всю силовую составляющую составят около 8% ВВП, и в этой системе Минобороны играет ключевую роль, объяснил Путин важность назначения экономиста на должность министра обороны. Он добавил, что от расходов МО зависят и расходы других силовых ведомств, потому что Минобороны прежде всего что-то закупает, а другие ведомства приобретают за ним.

Более того, продолжил российский лидер, Белоусов должен "раскрыть" Минобороны для инноваций, хотя, по его словам, бывший министр обороны Сергей Шойгу уже сделал первые шаги в этом направлении. Министерство должно быть открыто для конструктивной работы с научными центрами, участниками экономической деятельности, производителями тех военно-технических изделий, которые нужны для производства военной техники, подытожил Путин.

Андрей Белоусов вступил в должность министра обороны РФ 14 мая. Он уже пообещал, что приложит все усилия для решения стоящих перед ведомством задач.

Как рассказал политолог Алексей Живов, Белоусов должен помочь министерству избавиться от лишней бюрократии.

