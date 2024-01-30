Собянин объявил о старте отборочного этапа олимпиады "Курчатов" для школьников

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве начался отборочный этап олимпиады "Курчатов" для школьников. Состязания проводятся по физике для учеников 7–11-х классов и математике для воспитанников 6–11-х классов, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, в общей сложности предполагается два этапа: отборочный и заключительный. Первый состоится с 31 января по 14 февраля в удаленном формате. Для участия необходимо заблаговременно авторизоваться через "Московскую электронную школу", уточнил Собянин.

На второй тур организаторы пригласят участников, которые успешно справились с отборочным. Мэр добавил, что соревнования проводятся в партнерстве с Курчатовским институтом уже больше 10 лет. Мероприятие поддержали многие ведущие университеты и научные организации Москвы. В частности, в прошлом году почти 12 тысяч жителей столицы стали участниками отборочного этапа.



"Олимпиада "Курчатов" входит в перечень Минобрнауки России. Это значит, что победители или призеры могут получить льготы при поступлении в российские вузы: от 100 баллов за ЕГЭ по физике или математике до зачисления без экзаменов", – заключил Собянин.

В январе в Москве начался региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором будут участвовать порядка 30 тысяч ребят. Он продлится до 29 февраля. Сперва начнутся олимпиады по французскому языку и мировой художественной культуре (МХК), а завершится этап олимпиадой по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).

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