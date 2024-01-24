Встречи московских школьников со студентами прошли в кадровом центре "Профессии будущего"

Новый подход к профориентированию обсуждали школьники и студенты в инновационном кадровом центре "Профессии будущего". В программу решили включить мотивационные встречи подростков с теми, кто успешно учится в колледжах и вошел в профессию.

Именно в этом центре впервые опробовали новый формат общения "студенты – будущим студентам". С девятиклассниками делятся опытом обучения и трудоустройства, чтобы создать верное представление о выбранной специальности, отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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