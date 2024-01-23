Выпускники Донбасса и Новороссии смогут получить аттестат без экзаменов в 2024 году

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В 2024 году выпускники 11-х классов из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут получить аттестат по итогам текущих оценок, без сдачи ЕГЭ. Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора.

"Участники государственной итоговой аттестации (ГИА-11), обучающиеся в новых регионах, по решению новых регионов и по согласованию с Рособрнадзором проходят ГИА-11 в форме ЕГЭ по русскому языку и математике или в форме промежуточной аттестации", – говорится в сообщении.

ЕГЭ по другим учебным предметам выпускники смогут сдать по своему желанию. Аналогичное решение распространится и на выпускников 9-х классов.

Ранее стало известно, что в вузах в новых регионах РФ появились электронные зачетки. Учреждения начали подключать к электронной образовательной системе. Через нее студенты могут смотреть расписание занятий, данные зачетки, редактировать документы и слушать видеолекции.

