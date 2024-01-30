Отборочный тур олимпиады "Курчатов" пройдет с 31 января до 14 февраля – Собянин

В среду, 31 января, в столице стартует отборочный этап олимпиады "Курчатов" для школьников. Принять участие в соревнованиях по физике могут ученики 7–11-х классов, по математике – школьники 6–11-х классов. Сергей Собянин отметил, что для участия в олимпиаде нужно заранее авторизоваться через Московскую электронную школу.

Первый этап продлится до 14 февраля. Всех тех, кто успешно его пройдет, пригласят на заключительную часть соревнований.

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