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Новости

30 января, 19:45

Новости

Отборочный тур олимпиады "Курчатов" пройдет с 31 января до 14 февраля – Собянин

Отборочный тур олимпиады "Курчатов" пройдет с 31 января до 14 февраля – Собянин

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Новости часа: отборочный тур олимпиады "Курчатов" пройдет с 31 января до 14 февраля

В среду, 31 января, в столице стартует отборочный этап олимпиады "Курчатов" для школьников. Принять участие в соревнованиях по физике могут ученики 7–11-х классов, по математике – школьники 6–11-х классов. Сергей Собянин отметил, что для участия в олимпиаде нужно заранее авторизоваться через Московскую электронную школу.

Первый этап продлится до 14 февраля. Всех тех, кто успешно его пройдет, пригласят на заключительную часть соревнований.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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