"Забег Маяков" пройдет в столичном парке "Кузьминки"

Фото: пресс-служба парка "Кузьминки-Люблино"

"Забег Маяков" пройдет 3 февраля в парке "Кузьминки" в честь поддержки спорта и здорового образа жизни. Мероприятие организуют в Москве уже в четвертый раз, сообщили в пресс-службе парка.

На этот раз пробежать комфортную дистанцию в 5 километров соберутся свыше 300 атлетов и любителей бега со всей Москвы и области. Возраст и уровень подготовки не важны.

"Мероприятие проведет команда организаторов еженедельных субботних пробежек S95. Темп и финишное время оценивать не будут, финишный протокол послужит исключительно для личной мотивации", – говорится в сообщении.

Группу участников будут замыкать волонтеры, которые составят компанию перешедшим на шаг спортсменам.

Атлеты пробегут по живописным маршрутам, увидев конный двор начала XIX века, Влахернскую церковь, музей К. Г. Паустовского и другие достопримечательности. Участникам рекомендовали экипироваться на пробежку красными спортивными вещами.

Присоединиться к бесплатному мероприятию сможет любой желающий. Для этого следует прийти к 08:45 на разминку к сцене на главной площади парка "Кузьминки".

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