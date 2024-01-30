Почти 430 домов по программе реновации проектируют и строят в Москве

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

По программе реновации в Москве проектируют и строят 429 домов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Вице-мэр рассказал, что со старта программы в городе подобрали 602 площадки, на которых построят 9,9 миллиона "квадратов" жилья.

"На сегодня уже построено и введено в эксплуатацию 304 дома площадью 4,3 миллиона квадратных метров. Такие темпы работ позволили переселить в комфортное и качественное жилье более 150 тысяч горожан", – отметил Бочкарев.

Сейчас в столице проектируют 208 домов площадью 4,09 миллиона "квадратов" и строят 221 объект площадью 4,16 миллиона "квадратов".

Ранее стало известно, что в 2023 году к сетям энергоснабжения подключили порядка 50 домов, построенных по программе реновации. В рамках работ проложили свыше 180 километров электросетей напряжением 0,4 и 10 киловольт. Суммарная мощность составила более 950 тысяч киловатт.



Юго-Западный округ столицы вошел в тройку лидеров по числу жилья по реновации в 2023 году