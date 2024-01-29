Более 22 тыс жителей переехали в новые дома по программе реновации на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 22 тысяч человек переехали в дома по программе реновации на юго-востоке Москвы. Об этом рассказал заммэра в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Программа реновации активно реализуется. С момента ее старта в Юго-Восточном административном округе свыше 22 тысяч человек из 147 домов уже отпраздновали новоселье", – подчеркнул заммэра.

Как отметил Бочкарев, половину домов уже полностью расселили или демонтировали. На их месте построят современное жилье или социальную инфраструктуру.

"Квартиры с улучшенной отделкой в округе уже предоставляются в 40 новостройках. Четыре дома готовят к заселению", – сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В частности, еще 67 зданий находятся на стадии проектировки и строительства.

Ранее Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод двухсекционного жилого дома, построенного по программе реновации на западе Москвы. Речь идет об объекте на Кастанаевской улице, рассчитанном на 150 квартир. Общая площадь новостройки – около 11,5 тысячи квадратных метров.

Почти 2 млн кв м жилья построят по программе реновации в рамках реализации проектов КРТ