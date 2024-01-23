Свыше 720 столичных семей оформили квартиры из соцнайма в собственность по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 720 московских семей, которые проживали в квартирах на условиях социального найма, в 2023 году оформили новое жилье в собственность при переселении по программе реновации. Об этом сообщает портал мэра и правительства со ссылкой на главу департамента городского имущества Максима Гамана.

По его словам, всего за время действия программы этой возможностью воспользовались 2,3 тысячи семей. В прошлом году право собственности на жилье в Новомосковском административном округе зарегистрировали 140 семей, Юго-Восточном – 112, Южном – 101. Помимо этого, 95 семей стали собственниками квартир на востоке города и 67 семей – на западе.

"Документы, необходимые для регистрации перехода права собственности, специалисты департамента направляют в единый государственный реестр недвижимости. Средний срок регистрации составляет один-два дня", – говорится в материале портала.

В свою очередь, глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что по программе реновации началось расселение 154,1 тысячи москвичей из 949 домов в 277 новостройке. В квартиры с улучшенной отделкой уже переехали более 124 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что новостройку по программе реновации построили в районе Бирюлево. В здании размещено 232 квартиры с улучшенной отделкой, а на первых этажах дома будут работать магазины, кафе, спортклубы, кружки и секции для детей.

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