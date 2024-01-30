Южную часть акватории Москвы-реки очистили от брошенных судов

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Городские службы привели в порядок акваторию Москвы-реки. Они очистили ее от 10 плавучих объектов и восьми брошенных судов, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

После компенсации затрат города на проведение работ по очистке воды владельцам возвращают объекты. Хозяевам, которые бросили суда, выписывают штрафы.

"Затонувшие суда, незаконные дебаркадеры и понтоны загромождают русло реки и мешают судоходству. В 2023 году мы завершили работы по очистке водоемов в южной части города", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Как он уточнил, судно считается брошенным при продолжительном времени его нахождения на месте, не предназначенном для стоянки. Также объект является брошенным, если у него нет собственника и если он затонул, а владелец не планирует его поднимать.

Ранее стало известно, что специалисты реконструировали 35 столичных прудов за 2023 год. По словам заммэра Петра Бирюкова, самые масштабные работы прошли на двух Лианозовских прудах в СВАО, на восьми прудах в Лефортовском парке, а также на еще 16 водных объектах в районе Марьино в ЮВАО. Работы по модернизации объектов затронули Дорожный пруд в ЮАО и пруд "Дворец Пионеров" в ЮЗАО.

До этого заммэра рассказывал об окончании реконструкции Гончаровского пруда на северо-востоке столицы. По его информации, этот водоем остается главным украшением одноименного парка и местом притяжения жителей. Вокруг него обустроены зоны отдыха, проходят мероприятия.

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