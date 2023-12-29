Реконструкция Гончаровского пруда завершена в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Реконструкция Гончаровского пруда, который расположен на северо-востоке столицы, завершена. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы в своем телеграм-канале.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, этот водоем остается главным украшением одноименного парка и местом притяжения жителей. Вокруг него обустроены зоны отдыха, проходят мероприятия, указал он.

В пресс-службе добавили, что в ходе реализации проекта специалисты осушили пруд и очистили его от более 800 кубометров ила, восстановили железобетонную балку береговой полосы и бетонное покрытие ложа водоема, а также обновили водоспуск, который обеспечит уровень воды на определенных отметках.

Ранее два водоема благоустроили в долине реки Шмелевки на юге города. Из водоемов выкачали грязную воду, убрали мусор, очистили ложе прудов от ила, укрепили берега и уложили мембрану на дно. Также вокруг там сделали места для отдыха.

Отмечается, что вдоль первого пруда специалисты уложили эконастил на сваях, который соединили с пешими маршрутами парка. Второй же водоем украсили новые опоры освещения, газон и зона солярия.

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