В столице перекроют проезд на улицах Ильинке и Варварке в ночь на 31 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проезд и парковка на улицах Ильинке и Варварке в Москве будут ограничены в ночь с 31 января и до окончания мероприятия. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Водителям рекомендовали заблаговременно планировать маршрут, учитывать ограничения и использовать объездные пути.

"31 января с 00:01 до конца мероприятия остановки "Варварка" и "Красная площадь" для автобусов м90 и 538 временно не будут работать", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на участке Кусковского тупика перекроют движение с 29 января по 30 июня. Ограничения будут касаться территории от владения 2 до дома 1. Перекрыта будет одна полоса из-за проведения строительных мероприятий.

До этого сообщалось, что с 25 декабря 2023 до 30 января 2025 года участок Лучникова переулка будет ограничен для проезда. Там организовали двустороннее движение.

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