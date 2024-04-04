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04 апреля, 12:00

Спорт

Москвичам рассказали о программе мероприятий, приуроченных ко Дню спорта

Москвичам рассказали о программе мероприятий, приуроченных ко Дню спорта

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Международный День спорта отмечается 6 апреля, но мероприятия, приуроченные к этой дате, в столице продлятся до 14 апреля. Так, в городе пройдут соревнования по разным видам единоборств.

Кроме того, в спорткомплексе "Снегирь Арена" 6 апреля состоится день открытых дверей. На нем гости смогут бесплатно позаниматься фигурным катанием, хоккеем и футболом. А позднее состоится лекция о пользе спорта в центре "Феникс". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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