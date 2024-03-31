Новости регионов: новый самолет Ил-114-300 взлетел с аэродрома Луховицкого авиазавода

Новый российский самолет Ил-114-300 впервые взлетел с аэродрома Луховицкого авиазавода имени Воронина. Объединенная авиастроительная корпорация возобновила программу испытаний после долгого перерыва. Полет проходил на высоте до 900 метров, скорость составляла до 230 километров в час. Испытания провели опытные пилоты.

В ходе 40-минутного испытания специалисты проверяли устойчивость судна, а также стабильную работу отечественных систем и оборудования. По данным Ростеха, модель оснащена доработанным двигателем и новой вспомогательной силовой установкой, которая помогает садиться на малооборудованных аэродромах.

В Санкт-Петербурге с 1 апреля запустят курортный сбор. С гостей, которые останавливаются отелях, санаториях и пансионатах, будут взимать 100 рублей в сутки. Собранные средства пойдут на строительство и содержание объектов туристической инфраструктуры города.

Большая лужа образовалась в Омске в одном из жилых массивов после таяния снега. Местные жители устроили там заплывы, но и с переправой через лужу готовы помочь остальным.

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