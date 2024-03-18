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18 марта, 12:00

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Юная москвичка завоевала золотую медаль по серфингу в Германии

Юная москвичка завоевала золотую медаль по серфингу в Германии

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16-летняя Аксинья занимается серфингом уже три года. 9 марта она выиграла золотую медаль на первом этапе международных соревновании в Германии.

При этом, как признается спортсменка, больше всего ей нравится кататься на искусственной волне в России. В одном из столичных серфинг-центров ее ширина достигает девяти метров, высота может доходить до двух, а скорость потока – одна из самых мощных в мире. Но это Аксинью не пугает. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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