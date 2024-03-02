02 марта, 12:00Спорт
В столичных фитнес-клубах зафиксирован рост продаж на 20 процентов
В фитнес-клубах столицы растут продажи. На выручку влияют и различные программы, которые делают спорт доступнее. Это, например, налоговые вычеты и различные подписки.
Выручка фитнес центров по стране в январе выросла почти на 20 процентов по сравнению с январем 2023 года. Весомый вклад в продажи внесла Москва. На нее приходится почти половина всей общероссийской выручки фитнес-индустрии. Одна из причин роста спроса на фитнес – новшество в виде ежемесячной оплаты по подписке.
Подробнее – в эфире телеканала "Москва 24".