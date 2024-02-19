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19 февраля, 07:30

Город

Более 50 спортивных объектов обновили в столице в 2023 году

Более 50 спортивных объектов обновили в столице в 2023 году

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В Москве полным ходом идет модернизация и ремонт спортивных объектов. Только в 2023 году обновили больше полсотни площадок, стадионов и спорткомплексов. Порадовали и любителей конного спорта: в Северном Чертанове реконструировали крупнейший в Европе комплекс "Битца", где появились новые конюшни и манеж.

Известно, что в 2024 году в столице отремонтируют 56 спортивных объектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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