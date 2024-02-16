Жителей и гостей столицы пригласили на финальные дни китайского Нового года в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

16, 17 и 18 февраля станут завершающими для фестиваля "Китайский Новый год в Москве", пишет портал мэра и правительства Москвы.

Его площадки продолжают работать в Камергерском переулке, на Тверской площади, Новом Арбате, Тверском бульваре, рыбном рынке "Москва – на волне", а также в столичном зоопарке. Жители и гости столицы смогут еще раз принять участие в различных культурных мероприятиях.

16 февраля в Камергерском переулке посетители могут получить грим для маски как у артиста Пекинской оперы, а участники мастер-классов смогут сразиться на палочках. Уточняется, что победителем станет тот, кто быстрее всех переложил арахис или мячики для тенниса из одной миски в другую.

Мероприятия пройдут в 15, 16 и 17 часов, а в 18, 19 и 20 часов здесь же можно будет посмотреть представления кукольного театра теней и увидеть дунхуа – знаменитые образцы китайской анимации.

17-го числа посетителей столичного зоопарка в 12 часов ждет программа "Китайский Новый год. Панды и другие животные Азии". Гостей познакомят не только с разными обитателями Китая, но и покажут известных панд Жуи и Диндин. Для участия необходима предварительная регистрация.

В тот же день, а также в воскресенье, 18 февраля, на Тверской площади в 12 часов пройдет чайная церемония, в ходе которой можно будет не только продегустировать разные вкусные чайные смеси, но и узнать о традициях чаепития в азиатской стране. В эти же выходные в 17 часов посетителей научат делать китайские бумажные фонарики, а в 18 часов – талисманы из узелков и монет.

В субботу, 17 февраля, в 18 часов на Новом Арбате покажут, как создаются барабаны-погремушки, которые, как считается, отгоняют злых духов. 18-го числа в 17 часов здесь же проведут мастер-классы по созданию марионеток в виде драконов, а часом позднее научат создавать сувениры в виде печенья с предсказаниями.



18 февраля в Камергерском переулке с 13 до 15 часов можно будет узнать, как создаются китайские национальные костюмы, чья история насчитывает уже около 3 тысяч лет. Знатные женщины Китая носили обычно красные одежды с большими рукавами, а простолюдинки – короткие рубашки с длинными юбками розовых, пурпурно-зеленых и светлых тонов.

Ранее москвичей пригласили на гастрономическую часть программы празднования китайского Нового года. Такие площадки работают до 18 февраля с 12 до 21 часа на рыбном рынке, в Камергерском переулке, на Новом Арбате и Тверской площади.

Помимо возможности продегустировать и купить традиционные блюда и продукты из КНР, у посетителей есть возможность освоить настольные игры, принять участие в чайной церемонии и научиться каллиграфии.

Игра с китайскими палочками пройдет в Камергерском переулке в выходные