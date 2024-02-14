Гастрономическая программа развернулась на фестивале "Китайский Новый год в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Торгово-гастрономическая программа празднования китайского Нового года продолжает работать в Москве, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Жителей и гостей столицы ждут торговые точки с традиционными блюдами и напитками, а также необычные сувениры и принадлежности для живописи и каллиграфии. Площадки продолжают свою работу на Тверской площади, в Камергерском переулке и на рыбном рынке "Москва – на волне" на Новоухтомском шоссе.

На Тверской площади москвичам предложили попробовать и при желании приобрести китайские чаи – пуэр, да хун, тегуаньинь, а затем в соседних торговых шале найти праздничные тематические сувениры.

Это фарфоровые драконы ручной работы, веера, сумки, керамическая посуда, изделия из бумаги, дерева и фарфора, а также столики для чайной церемонии, украшения и различные продукты питания.

Здесь же можно попробовать традиционную кухню Китая: жареный рис мэйцзи, пельмени цзяоцзы, домашняя лапша вок с уткой и овощами, а также суп с курицей, томатами и кинзой и судак по-китайски с ананасом, приготовленный на гриле с перцем и кисло-сладким соусом чуань.

Посетители фестивальной площадки в Камергерском переулке могут попробовать сычуаньскую стеклянную лапшу с овощами, жареный тофу с древесными грибами и рис с курицей, арахисом и перцем чили. Уточняется, что здесь можно найти чайные напитки, свиную грудку в лепешке с луком и соусом, удон с телятиной и утку по-гонконгски.

Кроме того, гостям предложат спринг-роллы с яблоком и корицей, гонконгские вафли, жареное молоко и фрукты в карамели. А на площадке рыбного рынка, подчеркнули в пресс-службе, есть возможность найти различные блюда из морепродуктов и рыбы.

Зоны празднования китайского Нового года работают с 9 до 18 февраля с 12 до 21 часа. В частности, на рыбном рынке есть кулинарная кухня, где любой может увидеть состязания шеф-поваров, а на Новом Арбате жители могут поиграть в древние игры: го, уцзыци, сянци и танграм.



Торжественное открытие фестиваля состоялось 9 февраля. В рамках него в Москве работают и другие фестивальные площадки – на ВДНХ и в Московском зоопарке.

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" продлится до 18 февраля