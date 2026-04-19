19 апреля, 15:28

Политика

В Госдуме предложили увеличить количество школьных психологов

Количество школьных психологов необходимо увеличить, заявил ТАСС председатель "Справедливой России" Сергей Миронов.

Он отметил, что в настоящий момент фракция готовит законопроект по противодействию травле в учебных заведениях, и что для этого, а также для профилактики чрезвычайных случаев в школе, нужны психологи.

Кроме того, принятие закона не позволит школам замалчивать случаи травли и вынудит администрации учреждений работать на профилактику буллинга. В первую очередь это будет сделано через профессиональных школьных психологов, однако их "катастрофически не хватает".

"Норматив – один психолог на 300 учеников, но он не соблюдается и его недостаточно", – подчеркнул Миронов.

По его словам, школам нужны специалисты, которые будут каждый день вести мониторинг, а также работать с детьми и их родителями. Ученики при этом должны знать, что к психологу можно зайти и рассказать, что их волнует и с чем они сталкиваются.

Он также указал на то, что учителя не могут регулярно беседовать со школьниками и отслеживать их психоэмоциональное состояние из-за высокой нагрузки. В результате отсутствие помощи, а также должной поддержки, может привести к травле и трагедии.

Ранее сообщалось, что в российских школах могут появиться ежегодные анонимные опросы учеников, направленные на выявление случаев травли и формирование "индекса дружелюбия" образовательных организаций.

Авторами проекта выступили депутаты от фракции "Новые люди". По их мнению, предложение поспособствует более раннему обнаружению конфликтов и снижению уровня буллинга.

Читайте также


политикаобщество

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

