В Госдуме предложили увеличить количество школьных психологов

Количество школьных психологов необходимо увеличить, заявил ТАСС председатель "Справедливой России" Сергей Миронов.

Он отметил, что в настоящий момент фракция готовит законопроект по противодействию травле в учебных заведениях, и что для этого, а также для профилактики чрезвычайных случаев в школе, нужны психологи.

Кроме того, принятие закона не позволит школам замалчивать случаи травли и вынудит администрации учреждений работать на профилактику буллинга. В первую очередь это будет сделано через профессиональных школьных психологов, однако их "катастрофически не хватает".

"Норматив – один психолог на 300 учеников, но он не соблюдается и его недостаточно", – подчеркнул Миронов.

По его словам, школам нужны специалисты, которые будут каждый день вести мониторинг, а также работать с детьми и их родителями. Ученики при этом должны знать, что к психологу можно зайти и рассказать, что их волнует и с чем они сталкиваются.

Он также указал на то, что учителя не могут регулярно беседовать со школьниками и отслеживать их психоэмоциональное состояние из-за высокой нагрузки. В результате отсутствие помощи, а также должной поддержки, может привести к травле и трагедии.

Ранее сообщалось, что в российских школах могут появиться ежегодные анонимные опросы учеников, направленные на выявление случаев травли и формирование "индекса дружелюбия" образовательных организаций.

Авторами проекта выступили депутаты от фракции "Новые люди". По их мнению, предложение поспособствует более раннему обнаружению конфликтов и снижению уровня буллинга.

