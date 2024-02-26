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26 февраля, 09:45

Технологии

Состязания роботов проведут на ВДНХ 2 и 3 марта

Состязания роботов проведут на ВДНХ 2 и 3 марта

"Робокошки" выполнили более 30 тыс задач в столичных больницах за три месяца

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В первые мартовские выходные посетители ВДНХ смогут посмотреть на состязания роботов. В комплексе "Техноград" состоится региональный этап чемпионата по робототехнике "Лига инженеров". В нем примут участие 13 команд – более 120 школьников и студентов колледжей из Москвы, Московской области, Оренбурга и Санкт-Петербурга.

Столицу будут представлять девять команд. Вход на соревнования свободный. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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