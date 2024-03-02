Около 4 тыс раз участники проекта "Спортивные выходные" посетили занятия с начала года

Фото: Москва 24/Иванко Юлия

Около 4 тысяч раз участники проекта "Спортивные выходные" посетили занятия с начала 2024 года. За два месяца тренеры организовали более 300 тренировок, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В новом сезоне занятия прошли на уникальных площадках на территории общественных пространств "Три вокзала. Депо" и "Депо. Москва", в павильоне № 75 выставки-форума "Россия" на ВДНХ, на Центральном рынке, в технопарке "Сколково" и Культурном центре ЗИЛ.

В прохладное время года тренировки организовывают на закрытых площадках в зале на ВДНХ, на территории Северного и южного речных вокзалов и в студиях фитнеса SM Stretching.

Наиболее востребованными дисциплинами проекта стали растяжка, йога, функциональный и танцевальный тренинг. Также для жителей столицы проходят практики с петлями, тренировки по фитбоксингу, барре и пилатесу.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что около 400 лыжных трасс общей протяженностью более 500 километров подготовили в Москве в этом году. Покататься на лыжах можно на школьных стадионах и в парках. Одними из самых популярных стали 7 трасс национального парка "Лосиный остров". Две трассы общей протяженностью 31,7 километра сделали со стартами в Ярославском районе. Старты пяти трасс длиной почти 15 километров располагаются в Гольянове и Метрогородке.

До этого на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил России открылись главный каток Подмосковья и фестиваль "Наша зима". Старт первому катанию на льду дали профессиональные фигуристы. Специальные рейсы привезли на каток свыше 700 человек из разных российских городов.

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