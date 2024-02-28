Сергей Собянин рассказал о лыжном сезоне в Москве

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Около 400 лыжных трасс общей протяженностью более 500 километров подготовили в Москве в этом году. Покататься на лыжах можно на школьных стадионах и в парках, сообщил на своем сайте Сергей Собянин.

Одними из самых популярных стали 7 трасс национального парка "Лосиный остров". Две трассы общей протяженностью 31,7 километра сделали со стартами в Ярославском районе. Старты пяти трасс длиной почти 15 километров располагаются в Гольянове и Метрогородке.

В Восточном округе столицы в этом году возвели новую лыжную трассу протяженностью 6 километров. Она находится в Салтыковском лесопарке. Также 9 трасс организовали в парке "Яуза". Они проходят через долины рек Чермянки и Яузы.

Рекордсменом по числу лыжных трасс на востоке Москвы является парк "Сокольники". Здесь их 17. Наиболее длинный маршрут пролегает вокруг Большого Путяевского пруда.

"Пользуются популярностью и живописная лыжня Измайловского парка культуры и отдыха – здесь любителей активного отдыха ждет 5 трасс протяженностью от 1 до 5 километров, – и 5 маршрутов на территории природно-исторического парка "Измайлово" – с дистанциями от 1,6 до 7,5 километра", – отметил мэр.

Кроме того, жители и гости столицы могут прокатиться на лыжах в парке имени 850-летия Москвы на юго-востоке города, в котором трассы оснастили искусственным оснежением. Всепогодная трасса есть и в парке "Братеевская пойма", ее протяженность составляет 5 километров.

Однако одна из самых длинных трасс располагается на юго-западе Москвы. Протяженность "Альфы-Битцы" оценивается в 21 километр. Рядом с ней на улице Поляны была возведена еще одна лыжня с природным рельефом. Здесь специалисты организовали уютные лавочки с навесом и современный пункт проката с кафе.

"В Битцевском лесу можно найти уютные лыжные маршруты поменьше. К примеру, в районе Ясенево их несколько, они проходят вдоль самых живописных мест. Во время спортивных занятий или спокойной прогулки на лыжах можно полюбоваться разнообразием древесных пород и увидеть зимующих птиц", – продолжил Собянин.

По его словам, в этом году на западе столицы построили несколько новых лыжных трасс. Они появились на Осенней и Лукинской улицах, а также в парке Никулино и на территории МГУ имени Ломоносова.

На северо-западе города были организованы живописные маршруты на особо охраняемых природных территориях. Гостей приглашают покататься в природно-исторических парках "Москворецкий", "Тушинский", "Покровское-Стрешнево", а также на территории памятника природы "Серебряный Бор".

Прокатиться на лыжах можно в парках "Северные Дубки" и "Березовая роща". На сегодняшний день активно развивается территория Северного речного вокзала. В этом году трассу сделали в акватории Канала имени Москвы. Она включает в себя три круга длинной 1, 2 и 4 километра.

Вместе с тем в парке вокзала установили и аттракцион тюбинг-кросс, надувную полосу препятствий, тюбинговую горку и электротюбинг.

В выходные дни в усадьбе Воронцово проходят бесплатные занятия. Посетители могут узнать о том, как правильно держать паки и чувствовать лыжи. По вторникам и четвергам занятия проходят в сквере по Олонецкому проезду и в парке "У Джамгаровского пруда", в субботу – в парке "Фили", а по понедельникам, средам, четвергам и пятницам занятия организовали в парке имени Юрия Лужкова.

Турнир "Лыжня России" и Московский лыжный марафон прошли в Москве с 9 по 11 февраля. Основной турнир в рамках "Лыжни России" состоялся 10 февраля на трассе спортивного клуба "Битца". Несмотря на плохие погодные условия, на 10-километровый забег вышли тысячи лыжников.



Гонка "Лыжня России" прошла в Москве