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29 февраля, 08:00

Спорт

ФОК "Московская гандбольная академия" отремонтируют в Москве

ФОК "Московская гандбольная академия" отремонтируют в Москве

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Специалисты проведут капительный ремонт в физкультурно-оздоровительном комплексе "Московская гандбольная академия". Трехэтажное здание с несколькими тренажерными залами находится в Северном Тушине. Его построили в 2008 году.

Внутри здания обновят отделку стен, полов и потолков, а также модернизируют инженерные системы. Снаружи фасад облицуют сэндвич-панелями, обновят кровлю, заменят оконные и дверные блоки, а также отремонтируют цоколь. Обустроят и прилегающую территорию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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