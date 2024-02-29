ФОК "Московская гандбольная академия" отремонтируют в Москве

Специалисты проведут капительный ремонт в физкультурно-оздоровительном комплексе "Московская гандбольная академия". Трехэтажное здание с несколькими тренажерными залами находится в Северном Тушине. Его построили в 2008 году.

Внутри здания обновят отделку стен, полов и потолков, а также модернизируют инженерные системы. Снаружи фасад облицуют сэндвич-панелями, обновят кровлю, заменят оконные и дверные блоки, а также отремонтируют цоколь. Обустроят и прилегающую территорию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



