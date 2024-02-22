Новости мира: испанский суд приговорил экс-защитника "Барселоны" к 4,5 года тюрьмы

Испанский суд приговорил бывшего защитника "Барселоны", бразильца Дани Алвеса, к 4,5 года тюрьмы. Обвинения в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе одному из самых титулованных футболистов в истории выдвинули в январе 2023 года. На время разбирательств спортсмен был заключен под стражу без права выхода под залог.

Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в первом дне саммита министров иностранных дел G20 в Рио-де-Жанейро. Там обсуждают реформу ООН, МВФ и Всемирного банка, а также глобальную безопасность. Лавров обратил внимание коллег на то, что Запад часто прибегает к двойным стандартам и лицемерию.

Евросоюз подготовит программу переговоров с Украиной о вступлении в объединение в начале лета 2024 года. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как пишет газета Politico, отложить переговоры нужно из-за выборов в Европарламент и протестов фермеров.

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