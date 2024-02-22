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Новости

Новости

22 февраля, 13:30

В мире

Новости мира: испанский суд приговорил экс-защитника "Барселоны" к 4,5 года тюрьмы

Новости мира: испанский суд приговорил экс-защитника "Барселоны" к 4,5 года тюрьмы

"Безопасный город": активистов "СтопХама" приговорили к 6 годам колонии за нападение

Футболист "Спартака" Квинси Промес приговорен к шести годам колонии в Нидерландах

Суд в Амстердаме заочно приговорил футболиста "Спартака" Промеса к 6 годам тюрьмы

"Безопасный город": Мосгорсуд оставил Блиновскую и Шабутдинова в СИЗО

Мосгорсуд признал законным арест блогера Блиновской

"Аэрофлот" проиграл первый иск по делу об отмене дешевых авиабилетов на Пхукет

"Аэрофлот" проиграл суд по делу об аннулировании дешевых авиабилетов на остров Пхукет

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года

Елену Блиновскую отправили в СИЗО из-за нарушений условий домашнего ареста

Испанский суд приговорил бывшего защитника "Барселоны", бразильца Дани Алвеса, к 4,5 года тюрьмы. Обвинения в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе одному из самых титулованных футболистов в истории выдвинули в январе 2023 года. На время разбирательств спортсмен был заключен под стражу без права выхода под залог.

Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в первом дне саммита министров иностранных дел G20 в Рио-де-Жанейро. Там обсуждают реформу ООН, МВФ и Всемирного банка, а также глобальную безопасность. Лавров обратил внимание коллег на то, что Запад часто прибегает к двойным стандартам и лицемерию.

Евросоюз подготовит программу переговоров с Украиной о вступлении в объединение в начале лета 2024 года. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как пишет газета Politico, отложить переговоры нужно из-за выборов в Европарламент и протестов фермеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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