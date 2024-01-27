S7 отправила пассажиров рейса Москва – Анталья резервным бортом

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Авиакомпания S7 направила пассажиров рейса S7 3739 Москва – Анталья резервным бортом с 4-часовым отставанием от расписания, сообщает ТАСС.

Утром 27 января пилоты рейса решили прервать взлет для дополнительного осмотра самолета техническими специалистами. Пассажиры некоторое время ожидали замены борта в аэропорту Домодедово. Им предоставили напитки и питание. Рейс вылетел в 12:29.

По расписанию самолет должен вылететь в 07:55 мск, но в итоге отправился в 12:29. Следовательно, рейс задержали на 4,5 часа.

Ранее самолет Як-40 "Камчатского авиационного предприятия" рейса Петропавловск-Камчатский – Магадан вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. После взлета экипаж самолета зафиксировал неустойчивые показания прибора одного из двигателей. На борту находились 24 пассажира и 5 членов экипажа, никто из них не пострадал.

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