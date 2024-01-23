Елену Блиновскую поместили в СИЗО "Печатники" в Москве

Блогер Елена Блиновская, чей долг перед налоговой составляет около 1,5 миллиарда рублей, ближайшие три месяца проведет в СИЗО "Печатники". Из-за нарушений условий домашнего ареста суд накануне изменил ей меру пресечения.

Изначально Блиновскую обвиняли по двум статьям Уголовного кодекса – за неуплату налогов и легализацию денежных средств. Накануне Следственный комитет сообщил еще об одной статье – неправомерный оборот средств платежей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.