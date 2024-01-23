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23 января, 07:30

Шоу-бизнес

Елену Блиновскую поместили в СИЗО "Печатники" в Москве

Елену Блиновскую поместили в СИЗО "Печатники" в Москве

Суд отправил Елену Блиновскую в СИЗО на три месяца

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Блогер Елена Блиновская, чей долг перед налоговой составляет около 1,5 миллиарда рублей, ближайшие три месяца проведет в СИЗО "Печатники". Из-за нарушений условий домашнего ареста суд накануне изменил ей меру пресечения.

Изначально Блиновскую обвиняли по двум статьям Уголовного кодекса – за неуплату налогов и легализацию денежных средств. Накануне Следственный комитет сообщил еще об одной статье – неправомерный оборот средств платежей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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