Адвокат Блиновской рассказала, что блогер не может оплатить долг из-за ареста счетов

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Блогер Елена Блиновская не может оплатить задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС) из-за ареста всех ее счетов и имущества, заявила ее адвокат Наталия Сальникова, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Источника погашения, к сожалению, нет", – уточнила Сальникова.

Также юрист подтвердила, что долг блогера увеличивается с каждым днем из-за прибавления к нему пеней. Речь идет о сумме в 500 тысяч рублей ежедневно.

Блиновскую задержали в апреле на границе с Белоруссией, когда она пыталась уехать из страны. Поводом послужили подозрения ФНС в том, то блогер применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные в ходе своей деятельности доходы.

Ее обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств. Блиновская признала свою вину и раскаялась.

Ранее ее адвокат назвала не соответствующей действительности факт выплаты Блиновской всего долга в размере 1,4 миллиарда рублей.

По словам Сальниковой, была погашена задолженность на сумму 50–55 миллионов рублей, а на остальное у нее нет средств. Она уточнила, что Блиновской осталось выплатить 907 миллионов рублей налогового долга, не считая пеней и штрафов.

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