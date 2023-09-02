Американец Кевин Джонсон подал документы на получение российского гражданства

Фото: ТАСС/Андрей Бикбаев

Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), американский боксер Кевин Джонсон подал документы на получение гражданства России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя спортсмена.

Отмечается также, что графе "отчество" в паспорте американца будет указано Владимирович – в честь Владимира Путина.

"Кевин Джонсон подал документы на получение российского гражданства. Также там указано, что у него будет отчество Владимирович. В честь президента России", – отметил представитель боксера.

Кевину Джонсону 43 года. Он провел 60 поединков на профессиональном ринге и одержал 36 побед, 20 из которых – нокаутом. В 2017 году Джонсон завоевал титул чемпиона по версии Международной боксерской организации, победив техническим нокаутом итальянца Франческо Пьянету, но уже в следующем году не смог защитить пояс, уступив техническим нокаутом хорвату Петару Милашу.

Ранее российское гражданство получил другой американский боксер – Джефф Монсон. В августе 2023 года он заявил о планах принять участие в выборах в Государственную думу девятого созыва. Ранее Монсон победил в праймериз "Единой России" перед выборами в Госсобрание Башкортостана, которые состоятся 10 сентября.