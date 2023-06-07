Сноуден рассказал, почему остался в России

Фото: телеграм-канал Edward Snowden

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден сообщил, что изначально не планировал оставаться в России, однако это все же произошло из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны других стран.

"В принципе я не должен был оставаться в России, это была промежуточная остановка на пути в Латинскую Америку, так как Южная Америка в прошлом продемонстрировала открытость в отношении разоблачителей", – цитирует его Rumble.

По словам Сноудена, в период 40-дневного пребывания в транзитной зоне аэропорта Шереметьево он вел переговоры со многими странами. Некоторые из государств, пояснил он, побоялись реакции США, другие не могли гарантировать ему безопасность.

Остаться в России бывший американский спецагент, как рассказал он сам, решил "из-за отсутствия других вариантов".

В 2013 году Сноуден инициировал крупный международный скандал, предоставив изданиям Washington Post и Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого спецагент отправился в Гонконг, а затем в Москву, где порядка 40 дней находился в транзитной зоне аэропорта.

В России Сноудену предоставили временное убежище при условии, что он прекратит работать против США. В декабре 2022 года он принял присягу и получил российское гражданство. Заявление на получение гражданства России также планировала подавать супруга Сноудена.



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