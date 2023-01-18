11:15Общество
Сноуден опроверг сообщения о проживании в конспиративной квартире КГБ
Фото: АР/Armando Franca
Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден опроверг сообщения о своем проживания в конспиративной квартире КГБ.
"Они даже знают, на каком я этаже! Какая сенсация!" – написал он на своей странице в Twitter.
Сноуден уточнил, что не проживает в квартирах, предназначенных для конспирации, в частности вблизи посольства Великобритании, а также не ведет сотрудничество со шпионами.
Сноуден получил убежище в РФ в 2013 году. Причиной стали опасения о преследовании в США, где его обвиняли в шпионаже и похищении госсобственности.
В сентябре Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ. Среди получивших российский паспорт значился также экс-сотрудник спецслужб США Сноуден.
В декабре Сноуден принял присягу и получил российский паспорт. Адвокат экс-сотрудника спецслужб США Анатолий Кучерена отметил, что в ближайшее время получить российское гражданство планирует и супруга Сноудена.
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