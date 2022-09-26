Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Бывший сотрудник спецслужб Соединенных Штатов Эдвард Сноуден получил российское гражданство. Об этом свидетельствует опубликованный указ президента РФ.
"Сноуден Эдвард Джозеф, родившийся 21 июня 1983 года в Соединенных Штатах Америки", – указано в списке получивших российское гражданство.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что гражданство Сноудену предоставлено по его просьбе. При этом пресс-секретарь президента уточнил, что Владимир Путин не планирует встречаться с экс-сотрудником американских спецслужб.
Между тем адвокат Сноудена Анатолий Кучерена отметил, что бывший сотрудник ЦРУ не подпадет под частичную мобилизацию.
"Есть порядок, установленный законодательством РФ, о тех, кто подлежит призыву в связи с частичной мобилизацией. Поскольку Эдвард не служил в российской армии, не имеет практики и опыта военной службы, он не подлежит призыву", - сообщил защитник "Интерфаксу".
Кучерна добавил, что в ближайшее время получить российское гражданство планирует и супруга Сноудена.
Ранее Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в ближайшее время примет присягу гражданина РФ. Он рассказал, что его российский паспорт уже готов.
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