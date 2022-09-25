Стремоусов рассказал, что в ближайшее время станет гражданином РФ

Фото: телеграм-канал "Кирилл Стремоусов"

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в ближайшее время примет присягу гражданина РФ.

Он рассказал, что его российский паспорт уже готов.

"Приму присягу и стану уже в ближайшие дни гражданином РФ", – передает ТАСС его слова.

23 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о вхождении территорий в состав Российской Федерации. Голосование продлится до 27 сентября.

В свою очередь, Стремоусов уточнил, что Херсонская область войдет в состав России в своих административных границах.