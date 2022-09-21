Херсонская область войдет в состав России в своих административных границах – Стремоусов

Фото: телеграм-канал "Администрация Новой Каховки"

Херсонская область войдет в состав России в своих административных границах, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, в свою очередь, ранее сообщил, что референдум в регионе пройдет с учетом требований законодательства РФ, по примеру крымского опыта.

Речь идет о федеральном конституционном законе № 6 "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя".

В понедельник стало известно, что в период с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о вхождении республик в состав Российской Федерации. Позже об аналогичных референдумах объявили главы ВГА Запорожской и Херсонской областей.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

