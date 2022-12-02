В Госдуме допустили, что Сноуден может сделать политическую карьеру в РФ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев выразил мнение, что экс-агент ЦРУ Эдвард Сноуден может сделать политическую карьеру в РФ.

"Да, может стать политиком, если будет публичен. <...> Сноуден тихушник. Если он решит пойти в политику, то его дело – это цифровизация, интернет-безопасность", – отметил парламентарий в беседе с Ura.ru.

Он также вспомнил депутата Красногорского городского округа Московской области Джеффа Монсона, который получил российское гражданство в 2018 году и на сегодняшний день является "хорошим пиарщиком".

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина выразила надежду на то, что Сноуден продолжит деятельность по разоблачению властей Соединенных Штатов.

"Я очень надеюсь, что Сноуден продолжит свою борьбу за то, чтобы мир знал правду о том, как ведет себя Америка на самом деле, но полагаю, что он будет стремиться к более спокойной жизни", – отметила парламентарий.

В сентябре Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ. Среди получивших российский паспорт значился также экс-сотрудник спецслужб США Сноуден.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что гражданство Сноудену предоставлено по его просьбе. Позднее адвокат экс-сотрудника спецслужб США Анатолий Кучерена отметил, что в ближайшее время получить российское гражданство планирует и супруга Сноудена.



Новости мира: Сноуден получил российское гражданство

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