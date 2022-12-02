Кучерена рассказал, что дети Сноудена в будущем пойдут в российскую школу

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В будущем дети бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена пойдут в российские детсады и школы, сообщил РИА Новости его адвокат Анатолий Кучерена.

Он также рассказал, что Сноуден общается на двух языках – английском и русском, причем последним он владеет не в совершенстве, но знает.

"Общались на английском, на русском. Он говорит на русском, не сказать, что в совершенстве, но и на русском тоже общаемся", – пояснил адвокат.

Он добавил, что супруга Сноудена также овладела русским языком, а дети позже пойдут в российские школы, однако пока они маленькие для этого.

Ранее Кучерена сообщил, что Сноуден принял присягу и получил российский паспорт. По его словам, в настоящее время заявление на получение российского гражданства подает супруга Сноудена.

В сентябре Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ. Среди получивших российское гражданство значился также экс-сотрудник спецслужб США Сноуден.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что гражданство Сноудену предоставлено по его просьбе. Позднее адвокат экс-сотрудника спецслужб США Анатолий Кучерена отметил, что в ближайшее время получить российское гражданство планирует и супруга Сноудена.

Между тем официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что позиция Соединенных Штатов относительно Эдварда Сноудена осталась прежней. В Вашингтоне считают, что экс-сотрудник спецслужб США должен вернуться в Америку, чтобы предстать перед судом. Прайс подчеркнул, что Штаты все еще считают Сноудена своим гражданином.



США призвали Сноудена вернуться в страну и предстать перед судом

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