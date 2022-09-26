В Госдепе заявили, что позиция США относительно Эдварда Сноудена не изменилась

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Позиция Соединенных Штатов относительно бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена осталась прежней, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

"Наша позиция не изменилась: господин Сноуден должен вернуться в США, чтобы предстать перед судом, как и любой другой гражданин США", – приводит РИА Новости его слова.

Прайс подчеркнул, что Штаты все еще считают Сноудена своим гражданином.

Ранее стало известно, что бывший сотрудник спецслужб Соединенных Штатов Эдвард Сноуден получил российское гражданство. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что гражданство Сноудену предоставлено по его просьбе.

Между тем адвокат Анатолий Кучерена отметил, что в ближайшее время получить российское гражданство планирует и супруга Сноудена.

